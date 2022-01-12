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«Аэрофлот» 14 января возобновит полеты в Алматы

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Авиакомпания «Аэрофлот» 14 января возобновит регулярные рейсы из Москвы в Алматы, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алматы — Москва. Полеты будут осуществляться по следующему расписанию: рейс SU1946 вылетает из Москвы ("Шереметьево") в 02:35, прибывает в Алматы в 10:30. Обратный рейс SU1947 вылетает из аэропорта Алматы в 12:00, прибывает в Москву ("Шереметьево") в 14:00», — говорится в сообщении авиакомпании.

10 января «Аэрофлот» возобновил полеты в Нур-Султан, с 15 января авиакомпания начнет выполнять рейсы в Актобе, а 16 и 17 января — в Костанай и Караганду соответственно.

Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. Аэропорт Алматы возобновит свою работу 13 января, ранее сообщали в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. В урегулировании ситуации принимали участие миротворческие силы ОДКБ (в нее помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных