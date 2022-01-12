«Аэрофлот» 14 января возобновит полеты в Алматы
Авиакомпания «Аэрофлот» 14 января возобновит регулярные рейсы из Москвы в Алматы, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Аэрофлот с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва — Алматы — Москва. Полеты будут осуществляться по следующему расписанию: рейс SU1946 вылетает из Москвы ("Шереметьево") в 02:35, прибывает в Алматы в 10:30. Обратный рейс SU1947 вылетает из аэропорта Алматы в 12:00, прибывает в Москву ("Шереметьево") в 14:00», — говорится в сообщении авиакомпании.
10 января «Аэрофлот» возобновил полеты в Нур-Султан, с 15 января авиакомпания начнет выполнять рейсы в Актобе, а 16 и 17 января — в Костанай и Караганду соответственно.
Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. Аэропорт Алматы возобновит свою работу 13 января, ранее сообщали в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. В урегулировании ситуации принимали участие миротворческие силы ОДКБ (в нее помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.