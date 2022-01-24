В Госдуме предложат ужесточить наказание для чиновников за ситуацию с бродячими животными
Совет Госдумы поручил специальной рабочей группе подготовить поправки в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей и ужесточат ответственность чиновников за ситуацию с бездомными животными, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«На Совете Думы приняли решение в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства. Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», — рассказал он.
Рабочую группу возглавит первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Володин призвал граждан присылать предложения по вопросу бездомных животных.
Вчера Володин обратил внимание на ситуацию в Забайкалье, где стая бездомных собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Он отметил, что такие животные появляются из-за безответственности выгоняющих их владельцев, а представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной. Спикер Госдумы указал на отсутствие региональных программ по строительству приютов для животных и их стерилизации, а также грантов для зоозащитников, которые, по мнению председателя нижней палаты парламента, более эффективно работают с этой проблемой, нежели муниципальные организации.
Володин подчеркнул, что нужно ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Кроме того, необходимо разработать меры поддержки гражданских инициатив, выделяя средства в том числе из региональных бюджетов. Приюты можно освободить от уплаты налога на землю и закупать для них корма, отметил спикер Госдумы.