В Госдуме предложат ужесточить наказание для чиновников за ситуацию с бродячими животными

Вчера Володин обратил внимание на ситуацию в Забайкалье, где стая бездомных собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Он отметил, что такие животные появляются из-за безответственности выгоняющих их владельцев, а представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной. Спикер Госдумы указал на отсутствие региональных программ по строительству приютов для животных и их стерилизации, а также грантов для зоозащитников, которые, по мнению председателя нижней палаты парламента, более эффективно работают с этой проблемой, нежели муниципальные организации.