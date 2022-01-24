Путин поручил утвердить меры для обеспечения России кадрами в области генетики
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня этого года утвердить и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на создание в стране необходимого до 2030 г. количества высококвалифицированных кадров в области генетических технологий, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 г., и обеспечить его реализацию», — говорится в поручении.
Также Путин поручил внести в Налоговый кодекс России изменения, позволяющие компаниям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг., и дочерним предприятиям таковых уменьшить налог на прибыль. Подразумевается, что снизить его можно будет на сумму, равную 50% затрат на развитие генетических технологий. Срок исполнения поручения — 10 июля этого года.
Наконец, президент поручил правительству проработать со странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопрос о внесении поправок в правовые акты организации, направленные на обеспечение возможности ускоренной регистрации инновационных лекарств. Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 10 сентября 2022 г., а затем делать это ежегодно.