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Путин поручил утвердить меры для обеспечения России кадрами в области генетики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня этого года утвердить и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на создание в стране необходимого до 2030 г. количества высококвалифицированных кадров в области генетических технологий, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 г., и обеспечить его реализацию», — говорится в поручении.

Также Путин поручил внести в Налоговый кодекс России изменения, позволяющие компаниям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг., и дочерним предприятиям таковых уменьшить налог на прибыль. Подразумевается, что снизить его можно будет на сумму, равную 50% затрат на развитие генетических технологий. Срок исполнения поручения — 10 июля этого года.

Наконец, президент поручил правительству проработать со странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопрос о внесении поправок в правовые акты организации, направленные на обеспечение возможности ускоренной регистрации инновационных лекарств. Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 10 сентября 2022 г., а затем делать это ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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