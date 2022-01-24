Путин поручил утвердить меры для обеспечения России кадрами в области генетики

Также Путин поручил внести в Налоговый кодекс России изменения, позволяющие компаниям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 гг., и дочерним предприятиям таковых уменьшить налог на прибыль. Подразумевается, что снизить его можно будет на сумму, равную 50% затрат на развитие генетических технологий. Срок исполнения поручения — 10 июля этого года.