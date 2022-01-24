Беглов: в Санкт-Петербурге готовятся к ужесточению ковидных ограничений
Мэрия Санкт-Петербурга готовится к введению более строгих санитарных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в эфире «Радио России» губернатор города Александр Беглов.
«Правительство города готовит изменение в 121-е постановление ("О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". — Ред.) с новыми более строгими санитарными ограничениями», — приводит слова Беглова «РИА Новости».
Губернатор добавил, что пятая волна COVID-19 в Санкт-Петербурге оказалась самой масштабной, что потребовало перевода города в «мобилизационный режим».
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге, по официальным данным, зарегистрировали 8413 случаев заражения COVID-19, 20 января — 4753 новых случая коронавируса, 21 января — 5922 случая, 22 января — 8451 и 23 января — 9535. По этому показателю город занимает второе место в стране после Москвы. За последние сутки умерли 63 жителя города, выздоровели 645. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмонией находятся 6255 пациентов. Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения (это также второе по величине значение среди регионов страны после Москвы), умерли 29 479 человек, выздоровели 838 112.
В настоящее время в городе запрещена ночная работа заведений общепита, кинотеатров, цирков, концертных залов, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00. Посетители торговых центров должны предъявлять QR-код, справку о наличии медотвода или отрицательный результат ПЦР-теста (сроком действия не более 48 часов).
До 31 января разрешенная численность участников спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий ограничена до 40 человек. Кроме того, в городе действует режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет.