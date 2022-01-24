Беглов: в Санкт-Петербурге готовятся к ужесточению ковидных ограничений

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге, по официальным данным, зарегистрировали 8413 случаев заражения COVID-19, 20 января — 4753 новых случая коронавируса, 21 января — 5922 случая, 22 января — 8451 и 23 января — 9535. По этому показателю город занимает второе место в стране после Москвы. За последние сутки умерли 63 жителя города, выздоровели 645. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмонией находятся 6255 пациентов. Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения (это также второе по величине значение среди регионов страны после Москвы), умерли 29 479 человек, выздоровели 838 112.