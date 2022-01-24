В России за сутки выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом

В оперштабе сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 64 регионах России. Он и другие недоминирующие штаммы составляют 48,3% в структуре заболеваемости, штамм «дельта» — 51,7%. Показатель заболеваемости коронавирусом за прошлую неделю вырос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 231 случай на 100 000 населения.