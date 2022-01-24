В России за сутки выявили 65 109 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 65 109 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд превышает отметку в 60 000 случаев и стал рекордным за весь период пандемии. Также за сутки скончались 655 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 11 173 300 случаев заражения коронавирусом. 10 023 622 пациента вылечились от вируса, 326 112 — скончались.
В Москве за сутки выявили 19 509 случаев болезни — рекорд за весь период пандемии. Днем ранее в городе зарегистрировали 17 528 случаев заражения. Госпитализировали за сутки 992 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 516 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 8413 случаев, Московской области — 5980, Ханты-Мансийском АО — 1280, Якутии — 1211, Свердловской области — 1202 случая.
По данным оперштаба на 21 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 82 млн россиян, а полностью привились более 78 млн человек.
В оперштабе сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 64 регионах России. Он и другие недоминирующие штаммы составляют 48,3% в структуре заболеваемости, штамм «дельта» — 51,7%. Показатель заболеваемости коронавирусом за прошлую неделю вырос на 102,4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 231 случай на 100 000 населения.