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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах России

Ведомости

Заболеваемость COVID-19 по итогам третьей недели января отмечается в 83 из 85 регионов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«По итогам третьей недели в разрезе отдельных регионов рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах, и только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение — это Амурская область и Сахалинская область», — сказала она, отметив, что и в двух последних на следующей неделе ожидается рост числа заражений коронавирусом.

При этом, по словам Поповой, во всех регионах, где ранее антиковидные ограничения были отменены, наблюдается «значительно более стремительный» рост заболеваемости COVID-19 по сравнению с другими субъектами.

Глава Роспотребнадзора добавила, что на данный момент в 75 регионах действуют ограничения на посещение культурных объектов, торговых центров и заведений общепита. В 59 сохраняется запрет на предоставление услуг общественного питания вечером и ночью, а в 58 остаются ограничения на заселение в гостиницы.

На данный момент больше половины (52%) всех заболевших COVID-19 в стране находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, добавила Попова.

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России начался после новогодних праздников на фоне распространения южноафриканского штамма «омикрон», который за счет наличия рекордного числа мутаций — 32 — более заразен, хотя реже вызывает тяжелое течение болезни. За последние сутки в стране выявили 67 809 новых случаев коронавируса — показатель пятый день подряд обновил максимум. Госпитализировали 12 837 человек, умер 681 зараженный.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 11,2 млн россиян, из которых 10 млн выздоровели, 327 448 пациентов скончались. Уровень коллективного иммунитета в стране по состоянию на 21 января оценивался в 64,4% при цели в 80%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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