Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах России

«По итогам третьей недели в разрезе отдельных регионов рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах, и только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение — это Амурская область и Сахалинская область», — сказала она, отметив, что и в двух последних на следующей неделе ожидается рост числа заражений коронавирусом.