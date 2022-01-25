Попова заявила о 70% непривитых среди заразившихся «омикроном»

По ее словам, в России выявлено 5889 случаев заражения «омикроном». «Хочу отметить, что из этого количества не были привиты почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — заявила Попова (цитата по «РИА Новости»).