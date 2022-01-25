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Попова заявила о 70% непривитых среди заразившихся «омикроном»

Ведомости

Около 70% россиян, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», не делали прививку, значит, наличие иммунитета после вакцинации или перенесенного COVID-19 защищает от «омикрона», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в России выявлено 5889 случаев заражения «омикроном». «Хочу отметить, что из этого количества не были привиты почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — заявила Попова (цитата по «РИА Новости»).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что среди пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии менее 0,03% прошли вакцинацию. Большинство пациентов в стационарах – непривитые.

На фоне распространения штамма «омикрон» в России растет заболеваемость коронавирусом. 11 января, когда начался рост, было зарегистрировано 17 525 случаев заражения, а за последние сутки – 67 809 случаев. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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