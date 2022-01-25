Попова заявила о 70% непривитых среди заразившихся «омикроном»
Около 70% россиян, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», не делали прививку, значит, наличие иммунитета после вакцинации или перенесенного COVID-19 защищает от «омикрона», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, в России выявлено 5889 случаев заражения «омикроном». «Хочу отметить, что из этого количества не были привиты почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — заявила Попова (цитата по «РИА Новости»).
Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что среди пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии менее 0,03% прошли вакцинацию. Большинство пациентов в стационарах – непривитые.
На фоне распространения штамма «омикрон» в России растет заболеваемость коронавирусом. 11 января, когда начался рост, было зарегистрировано 17 525 случаев заражения, а за последние сутки – 67 809 случаев. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.