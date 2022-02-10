ФСБ сообщила о задержании 14 причастных к ложным сообщениям о минированиях

С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в школы в Саратове, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными. О подобных инцидентах также сообщали правоохранительные органы в Белорусии, Армении, Казахстане и ряде других стран.