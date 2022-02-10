ФСБ сообщила о задержании 14 причастных к ложным сообщениям о минированиях
В ФСБ сообщили о задержании в России 14 человек, причастных к массовому «минированию» школ, больниц и других объектов. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 2 и 3 статьи 207 УК). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
По данным ведомства, одним из организаторов рассылки сообщений об угрозах взрывов является киевский студент 2003 года рождения Антон Осипчук. Он является студентом факультета информационной безопасности Национального технического университета Украины (город Киев). Сообщения о якобы минировании распространялись не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах СНГ.
«Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении ФСБ.
8 февраля стало известно, что по подозрению в рассылке писем о заложенных бомбах задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. ФСБ сообщила, что у подростка был «зарубежный куратор». По версии следствия, он «минировал» объекты в том числе на заказ, получая за это по 1000 рублей на электронный кошелек, писал «Интерфакс».
С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в школы в Саратове, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными. О подобных инцидентах также сообщали правоохранительные органы в Белорусии, Армении, Казахстане и ряде других стран.
В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. 5 февраля нынешнего года поступали сообщения о минировании аэропорта Шереметьево.