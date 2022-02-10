Газета
Общество

ФСБ сообщила о задержании 14 причастных к ложным сообщениям о минированиях

Ведомости

В ФСБ сообщили о задержании в России 14 человек, причастных к массовому «минированию» школ, больниц и других объектов. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 2 и 3 статьи 207 УК). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

По данным ведомства, одним из организаторов рассылки сообщений об угрозах взрывов является киевский студент 2003 года рождения Антон Осипчук. Он является студентом факультета информационной безопасности Национального технического университета Украины (город Киев). Сообщения о якобы минировании распространялись не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах СНГ.

«Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении ФСБ.

8 февраля стало известно, что по подозрению в рассылке писем о заложенных бомбах задержан 14-летний ученик одной из гимназий Екатеринбурга. ФСБ сообщила, что у подростка был «зарубежный куратор». По версии следствия, он «минировал» объекты в том числе на заказ, получая за это по 1000 рублей на электронный кошелек, писал «Интерфакс».

С начала учебы в школах и вузах в январе начали активно поступать сообщения о якобы минировании учебных заведений в различных регионах России. Сообщения о минировании поступали, в частности, в школы в Саратове, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Во всех случаях данные о возможных взрывах оказались ложными. О подобных инцидентах также сообщали правоохранительные органы в Белорусии, Армении, Казахстане и ряде других стран.

В ноябре 2021 г. анонимные источники заявляли о заложенных бомбах в 15 районных судах столицы. В ФСБ сообщали, что письма подобного содержания в основном были отправлены из-за рубежа. В 2019 г. в России наблюдалась волна «минирований» различных объектов. Неизвестные отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах. 5 февраля нынешнего года поступали сообщения о минировании аэропорта Шереметьево.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных