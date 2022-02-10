Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

Согласно положениям проекта, предлагается переименовать Ленинский районный суд в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский. В пояснительной записке парламентарии пояснили, что районы Грозного, где располагаются эти четыре суда, были переименованы год назад по решению Грозненской городской думы. Переименование судов в соответствии с районами устранит неудобства, на которые жаловались жители столицы Чечни.