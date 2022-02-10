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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

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Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается переименовать четыре суда в Грозном. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно положениям проекта, предлагается переименовать Ленинский районный суд в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский. В пояснительной записке парламентарии пояснили, что районы Грозного, где располагаются эти четыре суда, были переименованы год назад по решению Грозненской городской думы. Переименование судов в соответствии с районами устранит неудобства, на которые жаловались жители столицы Чечни.

«В практике действующего российского законодательства имеется пример переименования судов с целью приведения их наименований в соответствие с административным делением соответствующей территории», — подчеркивается в пояснительной записке. Инициаторы проекта предлагают воспользоваться прецедентом, который уже есть в российском праве: в 2018 г. федеральным законом менялись названия окружных военных судов (по нему, в частности, Московский окружной военный суд стал 2-м Западным окружным военным судом).

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев, письмо которого приложено к законопроекту, пояснил, что переименование судов повлечет за собой возможное переназначение судей, поскольку судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются президентом России в рамках действующего законодательства в конкретный суд.

Из федерального бюджета на переименование потребуется выделить 268 000 руб. Эта сумма понадобится для изготовления новых вывесок, стендов, 84 штампов и 36 гербовых судебных печатей для четырех судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных