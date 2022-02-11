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Собянин заявил о прохождении пика COVID-19 в Москве

Ведомости

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве прошел, количество новых случаев заболевания на прошлой неделе уменьшилось на 6%, на этой неделе снизится еще больше, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

«Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться», — сообщил Собянин.

По его словам, количество госпитализаций в Москве постепенно снижается, однако поликлиники работают в «экстремальном режиме». За прошлую неделю медработники контактировали с больными ОРВИ и COVID-19 780 000 раз, а в конце января – 800 000. Собянин назвал такие цифры рекордными за всю историю здравоохранения в Москве. Он отметил, что городская медицина справляется с нагрузкой.

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», — заявил он. К пациентам старше 65 лет с COVID-19 врачи будут приходить на дом независимо от тяжести течения болезни.

По данным оперштаба, суточный прирост заболеваемости в Москве снижался с 4 февраля. 10 февраля показатель резко вырос до 22 747 случаев с 11 521 случая днем ранее. За весь период пандемии в Москве выявили 2 558 503 случая заражения. 39 768 человек скончались от COVID-19. Оперштаб Москвы пояснял, что рост показателя заболеваемости коронавирусом связан с изменением методики расчета: теперь будут учитываться результаты не только ПЦР-тестов, но и экспресс-тестов, сделанных в поликлиниках.

Ранее по теме: Оперштаб Москвы объяснил рост случаев COVID-19 учетом результатов экспресс-тестов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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