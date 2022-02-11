Собянин заявил о прохождении пика COVID-19 в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве прошел, количество новых случаев заболевания на прошлой неделе уменьшилось на 6%, на этой неделе снизится еще больше, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
«Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошёл. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться», — сообщил Собянин.
По его словам, количество госпитализаций в Москве постепенно снижается, однако поликлиники работают в «экстремальном режиме». За прошлую неделю медработники контактировали с больными ОРВИ и COVID-19 780 000 раз, а в конце января – 800 000. Собянин назвал такие цифры рекордными за всю историю здравоохранения в Москве. Он отметил, что городская медицина справляется с нагрузкой.
«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», — заявил он. К пациентам старше 65 лет с COVID-19 врачи будут приходить на дом независимо от тяжести течения болезни.
По данным оперштаба, суточный прирост заболеваемости в Москве снижался с 4 февраля. 10 февраля показатель резко вырос до 22 747 случаев с 11 521 случая днем ранее. За весь период пандемии в Москве выявили 2 558 503 случая заражения. 39 768 человек скончались от COVID-19. Оперштаб Москвы пояснял, что рост показателя заболеваемости коронавирусом связан с изменением методики расчета: теперь будут учитываться результаты не только ПЦР-тестов, но и экспресс-тестов, сделанных в поликлиниках.