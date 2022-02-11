Собянин заявил о прохождении пика COVID-19 в Москве

По данным оперштаба, суточный прирост заболеваемости в Москве снижался с 4 февраля. 10 февраля показатель резко вырос до 22 747 случаев с 11 521 случая днем ранее. За весь период пандемии в Москве выявили 2 558 503 случая заражения. 39 768 человек скончались от COVID-19. Оперштаб Москвы пояснял, что рост показателя заболеваемости коронавирусом связан с изменением методики расчета: теперь будут учитываться результаты не только ПЦР-тестов, но и экспресс-тестов, сделанных в поликлиниках.