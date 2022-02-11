ФСБ задержала подпольных оружейников в 20 регионах России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 87 подпольных оружейников в 20 регионах России, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В результате спецоперации ликвидированы 26 нелегальных оружейных мастерских, изъято 274 единицы оружия.
Силовики провели спецоперацию в январе и феврале в Москве, Московской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии, Якутии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.
Сотрудники ФСБ провели обыски в домах оружейников и изъяли 274 единицы оружия российского и иностранного производства. Среди них: четыре пулемета, 18 автоматов, шесть пистолетов-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, более 17 кг взрывчатки, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат. Также изъяты более 27 000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия и 169 артиллерийских боеприпасов разного калибра.