ФСБ задержала подпольных оружейников в 20 регионах России

Сотрудники ФСБ провели обыски в домах оружейников и изъяли 274 единицы оружия российского и иностранного производства. Среди них: четыре пулемета, 18 автоматов, шесть пистолетов-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, более 17 кг взрывчатки, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат. Также изъяты более 27 000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия и 169 артиллерийских боеприпасов разного калибра.