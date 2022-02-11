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ФСБ задержала подпольных оружейников в 20 регионах России

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 87 подпольных оружейников в 20 регионах России, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В результате спецоперации ликвидированы 26 нелегальных оружейных мастерских, изъято 274 единицы оружия.

Силовики провели спецоперацию в январе и феврале в Москве, Московской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии, Якутии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

Сотрудники ФСБ провели обыски в домах оружейников и изъяли 274 единицы оружия российского и иностранного производства. Среди них: четыре пулемета, 18 автоматов, шесть пистолетов-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, более 17 кг взрывчатки, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат. Также изъяты более 27 000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия и 169 артиллерийских боеприпасов разного калибра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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