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В России за сутки впервые выявили более 200 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 203 949 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. Число заболевших превысило отметку в 200 000 впервые. Умерли за сутки 722 пациента.

За весь период в России выявили 13 731 794 случая заражения. 11 021 633 пациента выздоровели от COVID-19, 338 813 – скончались.

В Москве за сутки выявили 18 541 случай болезни после 22 747 случаев днем ранее. 1342 пациентов госпитализировали с COVID-19 за сутки, на ИВЛ находятся 633 человека.

Высокий прирост случаев заражения коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 22 070 случаев, Московской области – 8967, Красноярском крае – 7313, Свердловской области – 5796, Воронежской области – 5311 случаев.

О том, что число заболевших коронавирусом в России может достигнуть уровня 200 000 новых случаев в сутки в течение февраля, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 4 февраля оценивался в 64,1%. Первую прививку от COVID-19 сделали 84 967 516 граждан. Из них 80 446 704 прошли полный курс вакцинации.

Ранее по теме: В течение февраля число заболевших ковидом может достигнуть 200 000 в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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