В России за сутки впервые выявили более 200 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 203 949 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. Число заболевших превысило отметку в 200 000 впервые. Умерли за сутки 722 пациента.
За весь период в России выявили 13 731 794 случая заражения. 11 021 633 пациента выздоровели от COVID-19, 338 813 – скончались.
В Москве за сутки выявили 18 541 случай болезни после 22 747 случаев днем ранее. 1342 пациентов госпитализировали с COVID-19 за сутки, на ИВЛ находятся 633 человека.
Высокий прирост случаев заражения коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 22 070 случаев, Московской области – 8967, Красноярском крае – 7313, Свердловской области – 5796, Воронежской области – 5311 случаев.
О том, что число заболевших коронавирусом в России может достигнуть уровня 200 000 новых случаев в сутки в течение февраля, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 4 февраля оценивался в 64,1%. Первую прививку от COVID-19 сделали 84 967 516 граждан. Из них 80 446 704 прошли полный курс вакцинации.