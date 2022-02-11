В России за сутки впервые выявили более 200 000 случаев коронавируса

О том, что число заболевших коронавирусом в России может достигнуть уровня 200 000 новых случаев в сутки в течение февраля, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 4 февраля оценивался в 64,1%. Первую прививку от COVID-19 сделали 84 967 516 граждан. Из них 80 446 704 прошли полный курс вакцинации.