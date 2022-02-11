WADA оспорит в суде отмену временного отстранения фигуристки Валиевой

В заявлении подчеркнуто, что основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению WADA, применение Всемирного антидопингового кодекса. Ранее утром Международный олимпийский комитет (МОК) подал аналогичную апелляцию в CAS. «Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела. Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании», — говорится в заявлении МОК.