WADA оспорит в суде отмену временного отстранения фигуристки Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований, говорится в сообщении организации в Twitter.
В заявлении подчеркнуто, что основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению WADA, применение Всемирного антидопингового кодекса. Ранее утром Международный олимпийский комитет (МОК) подал аналогичную апелляцию в CAS. «Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела. Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании», — говорится в заявлении МОК.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого спортсменку условно отстранили решением РУСАДА. Она оспорила это, и 9 февраля ее допустили к Олимпийским играм в Пекине.
По данным портала Inside the Games (ITG), Валиева не может быть официально идентифицирована как виновная из-за своего возраста: спортсменке 15 лет, она является «защищенным лицом» по регламенту WADA. В таком случае основные юридические претензии возникнут по отношению к ее окружению.
Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Валиевой.
Валиева – действующая чемпионка России и Европы. Она установила мировые рекорды в короткой, произвольной программе и по сумме программ – 90,45 балла, 185,29 балла и 272,71 балла. В ходе командного турнира Олимпиады Валиева выиграла обе программы.