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WADA оспорит в суде отмену временного отстранения фигуристки Валиевой

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от соревнований, говорится в сообщении организации в Twitter.

В заявлении подчеркнуто, что основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению WADA, применение Всемирного антидопингового кодекса. Ранее утром Международный олимпийский комитет (МОК) подал аналогичную апелляцию в CAS. «Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела. Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании», — говорится в заявлении МОК.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого спортсменку условно отстранили решением РУСАДА. Она оспорила это, и 9 февраля ее допустили к Олимпийским играм в Пекине.

По данным портала Inside the Games (ITG), Валиева не может быть официально идентифицирована как виновная из-за своего возраста: спортсменке 15 лет, она является «защищенным лицом» по регламенту WADA. В таком случае основные юридические претензии возникнут по отношению к ее окружению.

Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Валиевой.

Валиева – действующая чемпионка России и Европы. Она установила мировые рекорды в короткой, произвольной программе и по сумме программ – 90,45 балла, 185,29 балла и 272,71 балла. В ходе командного турнира Олимпиады Валиева выиграла обе программы.

Ранее по теме: Антидопинговое агентство подтвердило положительную пробу у фигуристки Валиевой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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