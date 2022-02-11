Антидопинговое агентство подтвердило положительную пробу у фигуристки Валиевой

По данным портала Inside the Games (ITG), именно возраст делает ситуацию Валиевой особенной. До 16 лет спортсмены по регламенту WADA являются «защищенными лицами». То есть даже если Камила нарушила правила, она не может быть официально идентифицирована как виновная и избежит сурового наказания. Но в таком случае основные юридические претензии возникнут по отношению к ее окружению.