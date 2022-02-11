Антидопинговое агентство подтвердило положительную пробу у фигуристки Валиевой
Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
После этого спортсменку условно отстранили Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Она оспорила это решение, и 9 февраля ее допустили к Олимпийским играм в Пекине.
Таким образом Валиева может продолжить участие в соревнованиях. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА отменить временное отстранение от соревнований. Решение должно быть принято до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании.
По данным портала Inside the Games (ITG), именно возраст делает ситуацию Валиевой особенной. До 16 лет спортсмены по регламенту WADA являются «защищенными лицами». То есть даже если Камила нарушила правила, она не может быть официально идентифицирована как виновная и избежит сурового наказания. Но в таком случае основные юридические претензии возникнут по отношению к ее окружению.
Валиева – действующая чемпионка России и Европы. Она установила мировые рекорды в короткой, произвольной программе и по сумме программ – 90,45 балла, 185,29 балла и 272,71 балла. В ходе командного турнира Валиева выиграла обе программы.
Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Валиевой. На втором месте по результатам соревнований оказалась сборная США, на третьем – команда Японии, на четвертом – Канады.