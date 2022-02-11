В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения

«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», — заявила Сваминатан (цитата по ТАСС).