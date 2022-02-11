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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения

Ведомости

Пандемия закончится еще не скоро, потому что в будущем будут появляться новые штаммы коронавируса, сообщила южноафриканская телерадиокомпания SABC со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сурью Сваминатан. Она входит в делегацию ВОЗ, которая приехала в ЮАР.

«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», — заявила Сваминатан (цитата по ТАСС).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 406 млн случаев заражения коронавирусом. Около 5,8 млн человек погибли от COVID-19. Также в мире было сделано около 10,2 млрд прививок от коронавируса.

В России с 11 января наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом: за последние сутки впервые было выявлено более 200 000 случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве прошла свой пик и начинает снижаться. Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу за неделю снизился на 0,3 п. п. до 64,1%.

Ранее по теме: Собянин заявил о прохождении пика COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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