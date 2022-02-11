Российские хоккеисты досрочно вышли в 1\4 финала Олимпиады

Ранее российские хоккеисты выиграли два матча из двух в рамках олимпийских соревнований: игра со Швейцарией закончилась со счетом 1:0, с Данией – 2:0. В результате Россия набрала шесть очков и возглавила группу В. На втором месте расположилась Дания – три очка. Сборные Чехии и Швейцарии не заработали ни одного балла.