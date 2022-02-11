Российские хоккеисты досрочно вышли в 1\4 финала Олимпиады
Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине после матча Чехии и Швейцарии вничью, обеспечив себе первое место в группе В, сообщил ТАСС.
Ранее российские хоккеисты выиграли два матча из двух в рамках олимпийских соревнований: игра со Швейцарией закончилась со счетом 1:0, с Данией – 2:0. В результате Россия набрала шесть очков и возглавила группу В. На втором месте расположилась Дания – три очка. Сборные Чехии и Швейцарии не заработали ни одного балла.
В 1/4 выходят победители трех групп и лучшая сборная из тех, которые заняли вторые места. Остальные команды сыграют в плей-офф за выход в следующий этап соревнований.
12 февраля сборная России проведет заключительный матч предварительного этапа с Чехией. Россияне – действующие олимпийские чемпионы. В финале игр в Пхенчхане они выиграли матч с Германией со счетом 4:3 в овертайме.