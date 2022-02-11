Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 61,9%
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
По состоянию на 11 февраля первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 85,8 млн человек, полный курс вакцинации прошли 81,5 млн.
На данный момент в пяти регионах страны уровень коллективного иммунитета превышает 80% — это Санкт-Петербург (85,8%, за неделю показатель упал на 1,1%), Севастополь (85,2%, -3%), Карелия (85,6%, -1,5%), Мурманская область (83,5%, -0,2%) и Тыва (80%, -1,3%). На Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2 до 77,8%.
В оперштабе также отметили ухудшение ситуации по COVID-19 в 10 регионах страны — Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне.
За последние сутки в России был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19 — 203 949 случаев. Из ранее заболевших скончались 722 пациента. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 13,7 млн, выздоровели более 11 млн человек, умерли свыше 338 000. При этом количество госпитализаций (19 281) уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками на 0,85%.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть целевого уровня коллективного иммунитета в 80% в конце первого — начале второго квартала 2022 г. При этом, по его словам, необходимо стремиться к иммунизации 90-95% населения.