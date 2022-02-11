Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 61,9%

За последние сутки в России был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19 — 203 949 случаев. Из ранее заболевших скончались 722 пациента. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 13,7 млн, выздоровели более 11 млн человек, умерли свыше 338 000. При этом количество госпитализаций (19 281) уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками на 0,85%.