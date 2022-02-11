Газета
Общество

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 61,9%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

По состоянию на 11 февраля первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 85,8 млн человек, полный курс вакцинации прошли 81,5 млн.

На данный момент в пяти регионах страны уровень коллективного иммунитета превышает 80% — это Санкт-Петербург (85,8%, за неделю показатель упал на 1,1%), Севастополь (85,2%, -3%), Карелия (85,6%, -1,5%), Мурманская область (83,5%, -0,2%) и Тыва (80%, -1,3%). На Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2 до 77,8%.

В оперштабе также отметили ухудшение ситуации по COVID-19 в 10 регионах страны — Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне.

За последние сутки в России был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19 — 203 949 случаев. Из ранее заболевших скончались 722 пациента. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 13,7 млн, выздоровели более 11 млн человек, умерли свыше 338 000. При этом количество госпитализаций (19 281) уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками на 0,85%.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть целевого уровня коллективного иммунитета в 80% в конце первого — начале второго квартала 2022 г. При этом, по его словам, необходимо стремиться к иммунизации 90-95% населения.

Ранее по теме: В России за сутки впервые выявили более 200 000 случаев коронавируса
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных