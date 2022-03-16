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Минздрав назвал март и апрель ключевыми месяцами развития ситуации с COVID-19

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Март и апрель – это ключевые месяцы по развитию эпидемиологической ситуации, в это время следует пройти ревакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр заявил, что у «стелс-омикрона» — варианта омикрона ВА.2 – есть все шансы стать доминирующим штаммом. «Стелс-омикрон» распространяется в популяции еще быстрее, чем изначальный вариант омикрона ВА.1.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 г. По данным оперштаба на 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,6%. С середины февраля в России снижаются показатели заболеваемости COVID-19. 15 марта оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом впервые с 19 января.

На фоне распространения омикрона, который реже вызывает тяжелое течение COVID-19, Роспотребнадзор отменил большинство требований по профилактике коронавируса. С 15 марта в Москве отменили масочный режим, а затем такое решение приняли власти других регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных