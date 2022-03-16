Минздрав назвал март и апрель ключевыми месяцами развития ситуации с COVID-19
Март и апрель – это ключевые месяцы по развитию эпидемиологической ситуации, в это время следует пройти ревакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации», — сообщил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр заявил, что у «стелс-омикрона» — варианта омикрона ВА.2 – есть все шансы стать доминирующим штаммом. «Стелс-омикрон» распространяется в популяции еще быстрее, чем изначальный вариант омикрона ВА.1.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 г. По данным оперштаба на 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,6%. С середины февраля в России снижаются показатели заболеваемости COVID-19. 15 марта оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом впервые с 19 января.
На фоне распространения омикрона, который реже вызывает тяжелое течение COVID-19, Роспотребнадзор отменил большинство требований по профилактике коронавируса. С 15 марта в Москве отменили масочный режим, а затем такое решение приняли власти других регионов.