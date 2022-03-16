Минздрав назвал март и апрель ключевыми месяцами развития ситуации с COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 г. По данным оперштаба на 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,6%. С середины февраля в России снижаются показатели заболеваемости COVID-19. 15 марта оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом впервые с 19 января.