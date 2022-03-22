На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь бензовозов
Семь цистерн загорелись на нефтебазе в городе Кстово в Нижегородской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасателям удалось локализовать пожар, угрозы близлежащим зданиям нет, пишут «РИА Новости».
Сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы поступило в 09:34 мск.
В пресс-службе «Лукойл-Центрнефтепродукта» сообщили, что пожар произошел на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, который принадлежит сторонней организации «Ирбис». В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 500 кв. м.