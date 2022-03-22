На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь бензовозов

В пресс-службе «Лукойл-Центрнефтепродукта» сообщили, что пожар произошел на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, который принадлежит сторонней организации «Ирбис». В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 500 кв. м.