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Общество

Правительство Москвы выделит 7 млрд рублей на адресную социальную помощь

Ведомости

Правительство Москвы выделит 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи горожанам в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Соответствующий указ подписал глава города Сергей Собянин. 

В сообщении говорится, что адресная социальная помощь предоставляется людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери работы или снижения дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума.

«Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи — это часть пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — подчеркнуто в заявлении пресс-службы. 

Собянин ранее сообщил, что в условиях санкций, введенных после начала военной операции российских войск на Украине, в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления деятельности этой комиссии включают сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, социальной поддержкой и обеспечением занятости населения. По словам мэра города, в ближайшее время в Москве начнет работу специальный кадровый центр, который будет переобучать и перенаправлять людей с одних предприятий на другие. 

Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных