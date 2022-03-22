Правительство Москвы выделит 7 млрд рублей на адресную социальную помощь
Правительство Москвы выделит 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи горожанам в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Соответствующий указ подписал глава города Сергей Собянин.
В сообщении говорится, что адресная социальная помощь предоставляется людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери работы или снижения дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума.
«Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи — это часть пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — подчеркнуто в заявлении пресс-службы.
Собянин ранее сообщил, что в условиях санкций, введенных после начала военной операции российских войск на Украине, в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления деятельности этой комиссии включают сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, социальной поддержкой и обеспечением занятости населения. По словам мэра города, в ближайшее время в Москве начнет работу специальный кадровый центр, который будет переобучать и перенаправлять людей с одних предприятий на другие.
Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.