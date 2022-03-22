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ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе после снятия ограничений

Ведомости

В некоторых европейских странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 после резкой отмены ограничений, сообщил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Некоторые европейские страны, в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания, сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко, и сейчас там наблюдается рост заболеваемости», — пояснил Клюге (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран Европейского региона.

Ранее директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. «Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно», — подчеркнул он. По его словам, за последние недели многие страны в Азии и Тихоокеанском регионе столкнулись с быстрым ростом числа случаев COVID-19 и смертей.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 460 млн, а количество летальных исходов — 6,05 млн. Больше всего зафиксированных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — более 78 млн, далее следуют Индия (около 43 млн), Бразилия (более 29 млн), Франция (около 23 млн) и Великобритания (около 20 млн).

В России регистрируется тенденция к снижению интенсивности эпидемического процесса, однако показатели заболеваемости все еще достаточно высокие. По итогам 11-й недели 2022 г. заболеваемость растет в трех регионах. За последние сутки в стране выявлено 26 394 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 17,6 млн.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма коронавируса в Азии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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