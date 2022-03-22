ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе после снятия ограничений

Ранее директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. «Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно», — подчеркнул он. По его словам, за последние недели многие страны в Азии и Тихоокеанском регионе столкнулись с быстрым ростом числа случаев COVID-19 и смертей.