В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма коронавируса в Азии
Наибольшая доля новых случаев заражения коронавирусом с 2 по 18 марта пришлась на Западно-Тихоокеанский регион — показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По мнению экспертов, в регионе мог появиться новый штамм коронавируса.
По словам Поповой, в мире за неделю с 12 по 18 марта 2022 г. наибольшая доля новых случаев приходится на Западно-Тихоокеанский регион (в т. ч. Китай, Южную Корею, Лаос, Бруней, Тонга), где рост числа регистрируемых случаев на 30% выше в сравнении с прошлой неделей.
В России регистрируется тенденция снижения интенсивности эпидемического процесса, однако показатели заболеваемости все еще достаточно высокие. По итогам 11 недели 2022 г., заболеваемость растет в трех регионах. В структуре заболеваемости на Санкт-Петербург приходится 4,3% случаев, на Москву — 3,3%, на Московскую область — 1,9%. Остальные 90,6% случаев заражения регистрируются в других регионах страны.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 394 случая заражения — минимум с 14 января. 74 920 пациентов выздоровели от COVID-19 за сутки, 7854 человека были госпитализированы, 472 — скончались. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 51,7%.