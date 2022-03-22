В Роспотребнадзоре допустили появление нового штамма коронавируса в Азии

По словам Поповой, в мире за неделю с 12 по 18 марта 2022 г. наибольшая доля новых случаев приходится на Западно-Тихоокеанский регион (в т. ч. Китай, Южную Корею, Лаос, Бруней, Тонга), где рост числа регистрируемых случаев на 30% выше в сравнении с прошлой неделей.