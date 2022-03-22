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Суд впервые арестовал россиянина по статье о фейках о ВС РФ

Ведомости

Пресненский суд Москвы до 16 мая арестовал Сергея Клокова, которого обвиняют в публичном распространении под видом достоверной ложной информации о российских Вооруженных силах. Об этом сообщил агентству ТАСС адвокат Даниил Берман, отметив, что это первое и единственное на сегодняшний день дело по новой статье. 

«Пресненский суд до 16 мая арестовал Сергея Клокова, обвиняемого по пунктам "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Решение я уже обжаловал по почте», — сказал собеседник агентства.

Клокова обвиняют в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании российских Вооруженных сил для защиты интересов РФ и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности. Пункты части 2 означают, что деяние совершено с использованием служебного положения и группой лиц «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. 

Адвокат не уточнил деталей дела против Клокова. В пресс-службе суда уточнили, что арестованный является техником запасного пункта управления московского главка МВД.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Позже, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы, поправки предполагают штрафы и лишение свободы за фейки о российских военных. 

В частности, за распространение под видом достоверной заведомо ложной информации можно получить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или лишиться свободы на три года. За то же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, «с искусственным созданием доказательств обвинения», «из корыстных побуждений» или по мотивам какой-либо ненависти и вражды сумма взыскания составит от 3 млн до 5 млн руб., а срок тюремного заключения достигает 10 лет. Если подобные действия привели к тяжким последствиям, можно лишиться свободы на 10-15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных