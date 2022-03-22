Суд впервые арестовал россиянина по статье о фейках о ВС РФ

В частности, за распространение под видом достоверной заведомо ложной информации можно получить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или лишиться свободы на три года. За то же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, «с искусственным созданием доказательств обвинения», «из корыстных побуждений» или по мотивам какой-либо ненависти и вражды сумма взыскания составит от 3 млн до 5 млн руб., а срок тюремного заключения достигает 10 лет. Если подобные действия привели к тяжким последствиям, можно лишиться свободы на 10-15 лет.