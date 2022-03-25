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«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Сочи в шесть стран

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«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в шесть стран — Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает пресс-служба компании.

Полеты будут осуществляться по 17 направлениям авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на российских самолетах Sukhoi Superjet 100. Рейсы стартуют в основном с 7 по 9 апреля, за исключением полетов в турецкие Бодрум и Даламан (22 апреля).

Отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитных пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из Москвы («Шереметьево»), Санкт-Петербурга («Пулково») и Красноярска.

Источники Ассоциации туроператоров России сообщали, что авиакомпания «Россия» строит международный хаб на базе аэропорта в Сочи. Среди возможных направлений, которые откроются в марте — апреле, назывались также Азербайджан, Иран и Киргизия.

Российские авиакомпании начали приостанавливать полеты за рубеж в начале марта на фоне западных санкций, связанных с военной операцией на Украине. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.

Росавиация предупредила, что самолеты российских авиакомпаний, которые те брали в лизинг за границей, могут быть арестованы или задержаны. По данным Минтраса РФ, западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд. Отечественные перевозчики пока безуспешно пытаются вести переговоры о выкупе этих бортов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных