«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Сочи в шесть стран
Полеты будут осуществляться по 17 направлениям авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на российских самолетах Sukhoi Superjet 100. Рейсы стартуют в основном с 7 по 9 апреля, за исключением полетов в турецкие Бодрум и Даламан (22 апреля).
Отмечается, что полетная программа ориентирована на транзитных пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из Москвы («Шереметьево»), Санкт-Петербурга («Пулково») и Красноярска.
Источники Ассоциации туроператоров России сообщали, что авиакомпания «Россия» строит международный хаб на базе аэропорта в Сочи. Среди возможных направлений, которые откроются в марте — апреле, назывались также Азербайджан, Иран и Киргизия.
Российские авиакомпании начали приостанавливать полеты за рубеж в начале марта на фоне западных санкций, связанных с военной операцией на Украине. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.
Росавиация предупредила, что самолеты российских авиакомпаний, которые те брали в лизинг за границей, могут быть арестованы или задержаны. По данным Минтраса РФ, западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд. Отечественные перевозчики пока безуспешно пытаются вести переговоры о выкупе этих бортов.