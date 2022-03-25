«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы из Сочи в шесть стран

Российские авиакомпании начали приостанавливать полеты за рубеж в начале марта на фоне западных санкций, связанных с военной операцией на Украине. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.