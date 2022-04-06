Губернатор Курской области сообщил о попытке обстрела позиций пограничников
В Суджанском районе Курской области зафиксировали попытку украинской стороны обстрелять позиции пограничников из минометов, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены», — пояснил губернатор.
По его словам, удалось обойтись без жертв и разрушений - ночь прошла спокойно, без происшествий. Старовойт также подчеркнул, что власти региона находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по Курской области и Минобороны России и координируют все действия.
29 марта Старовойт также сообщил об обстреле с украинской стороны пропускного пункта в поселке Тёткино. Первый раз пограничный пункт в поселке был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.
23 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали мирные жители, среди которых погибший протоиерей Олег Артемов. Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин.