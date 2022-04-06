Губернатор Курской области сообщил о попытке обстрела позиций пограничников

29 марта Старовойт также сообщил об обстреле с украинской стороны пропускного пункта в поселке Тёткино. Первый раз пограничный пункт в поселке был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.