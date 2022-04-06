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Губернатор Курской области сообщил о попытке обстрела позиций пограничников

Ведомости

В Суджанском районе Курской области зафиксировали попытку украинской стороны обстрелять позиции пограничников из минометов, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены», — пояснил губернатор.

По его словам, удалось обойтись без жертв и разрушений - ночь прошла спокойно, без происшествий. Старовойт также подчеркнул, что власти региона находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по Курской области и Минобороны России и координируют все действия.

29 марта Старовойт также сообщил об обстреле с украинской стороны пропускного пункта в поселке Тёткино. Первый раз пограничный пункт в поселке был обстрелян 24 февраля — в день начала спецоперации российских войск на территории Украины. Тогда российские пограничники уничтожили огневую точку противника. Пострадавших не было.

23 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выстреле со стороны Украины по территории региона. Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки в этих двух селах ввели режим ЧС. В результате взрыва снаряда пострадали мирные жители, среди которых погибший протоиерей Олег Артемов. Гладков также сообщал, что в результате взрыва снаряда пострадали более 20 домов и машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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