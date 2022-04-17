В МВД отметили рост числа нарушений среди мигрантов
За первые два месяца 2022 г. МВД России составило в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда либо режима пребывания в стране 55 700 административных протоколов, что на 114,2% больше, чем годом ранее (26 000 протоколов). Количество нарушений выросло на фоне сокращения проверочных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ», — сообщили агентству.
В январе - феврале 2022 г. выросло почти на 22% и 88% количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. В начале прошлого года таких нарушений насчитывались 5500 и 692 соответственно, а в текущем году ведомство выявило 6700 и 1300 нарушений.
Власти России должны принимать меры для более тщательного контроля потока мигрантов в страну, чтобы было проще получить нужную информацию о каждом иностранце, который приехал в Россию жить и работать, заявил ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что современные цифровые технологии должны «помочь усовершенствовать эту работу», их нужно использовать всемерно.
В конце 2021 г. в России был принят закон о дактилоскопировании. Согласно документу, трудовые мигранты должны сдать отпечатки пальце в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Иностранцы, которые проведут в стране более 90 дней не по рабочим вопросам, должны пройти такую процедуру в течение 90 дней с момента приезда в Россию.