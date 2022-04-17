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В МВД отметили рост числа нарушений среди мигрантов

Ведомости

За первые два месяца 2022 г. МВД России составило в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда либо режима пребывания в стране 55 700 административных протоколов, что на 114,2% больше, чем годом ранее (26 000 протоколов). Количество нарушений выросло на фоне сокращения проверочных мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. 

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ», — сообщили агентству.

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В январе - феврале 2022 г. выросло почти на 22% и 88% количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. В начале прошлого года таких нарушений насчитывались 5500 и 692 соответственно, а в текущем году ведомство выявило 6700 и 1300 нарушений.

Власти России должны принимать меры для более тщательного контроля потока мигрантов в страну, чтобы было проще получить нужную информацию о каждом иностранце, который приехал в Россию жить и работать, заявил ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что современные цифровые технологии должны «помочь усовершенствовать эту работу», их нужно использовать всемерно.

В конце 2021 г. в России был принят закон о дактилоскопировании. Согласно документу, трудовые мигранты должны сдать отпечатки пальце в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Иностранцы, которые проведут в стране более 90 дней не по рабочим вопросам, должны пройти такую процедуру в течение 90 дней с момента приезда в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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