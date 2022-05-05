В Крыму заявили о снятии транспортной блокады со стороны Украины

По его словам, были восстановлены железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область, а в будущем по ним будут пущены пассажирские поезда. В «освобожденных регионах Украины» уже начал работать городской и междугородний транспорт, добавил Крючков и назвал это первым показателем того, что «жизнь входит в мирное русло».