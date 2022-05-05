В Крыму заявили о снятии транспортной блокады со стороны Украины
Транспортная блокада Крыма со стороны Украины закончилась, пассажирское и грузовое сообщение с полуостровом начало восстанавливаться, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — заявил Крючков.
По его словам, были восстановлены железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область, а в будущем по ним будут пущены пассажирские поезда. В «освобожденных регионах Украины» уже начал работать городской и междугородний транспорт, добавил Крючков и назвал это первым показателем того, что «жизнь входит в мирное русло».
В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.