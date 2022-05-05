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Общество

В Крыму заявили о снятии транспортной блокады со стороны Украины

Ведомости

Транспортная блокада Крыма со стороны Украины закончилась, пассажирское и грузовое сообщение с полуостровом начало восстанавливаться, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — заявил Крючков.

По его словам, были восстановлены железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область, а в будущем по ним будут пущены пассажирские поезда. В «освобожденных регионах Украины» уже начал работать городской и междугородний транспорт, добавил Крючков и назвал это первым показателем того, что «жизнь входит в мирное русло».

В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г., чтобы прекратить подачу воды на полуостров. В Минобороны рассказали, что специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных