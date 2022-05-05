Любимова сообщила о возвращении в Россию коллекции Морозовых

Ранее BFMTV сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции из-за санкций в отношении их владельцев. По данным Le Monde, власти страны задержали картину «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, которая принадлежит бизнесмену Петру Авену. Вторая картина, по данным изданий, либо портрет Маргариты Морозовой кисти Валентина Серова, который принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине (его решили оставить во Франции, пока не будет возможности безопасно ее вернуть), либо портрет Тимофея Морозова кисти Серова. Он был предоставлен Московским музеем авангардного искусства, который был создан первым акционером компании по производству удобрений Acron.