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Любимова сообщила о возвращении в Россию коллекции Морозовых

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Коллекция произведений искусства Ивана и Михаила Морозовых вернулась в Россию с выставки «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Последние машины приехали в Россию 2 мая.

На выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 – из Русского музея. По словам Любимовой, транспортировка в Россию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая. Полную коллекцию произведений искусства Морозовых можно будет увидеть летом в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.

Выставка открылась в Париже 21 сентября прошлого года и должна была продлиться до 22 февраля, однако позднее было решено продлить ее до апреля. На выставке были показаны работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса, а также Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского и др.

Ранее BFMTV сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции из-за санкций в отношении их владельцев. По данным Le Monde, власти страны задержали картину «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, которая принадлежит бизнесмену Петру Авену. Вторая картина, по данным изданий, либо портрет Маргариты Морозовой кисти Валентина Серова, который принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине (его решили оставить во Франции, пока не будет возможности безопасно ее вернуть), либо портрет Тимофея Морозова кисти Серова. Он был предоставлен Московским музеем авангардного искусства, который был создан первым акционером компании по производству удобрений Acron.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных