Правительство выделит почти 13 млрд рублей на замену отопления в Сибири
Правительство выделит из федерального бюджета 12,9 млрд руб. на замену печного отопления в частных домах на альтернативные виды топлива. Системы отопления поменяют в Омске, Красноярске, Чите и Новокузнецке, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Субсидии из бюджета пойдут на покупку, установку и монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.
Ранее пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Хакасии сообщила изданию, что в большей степени воздух загрязняет рост частного жилого сектора с печным отоплением. Проблема в том, что при выделении участков земли власти не предусматривают возможность подключить дома к централизованному отоплению, отметили в министерстве. Также загрязняют воздух транспорт и деятельность промышленных предприятий.
В проект «Чистый воздух» входят 12 городов России с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Цель проекта — снизить объем выбросов загрязняющих веществ в воздух в этих городах на 22% по сравнению с 2017 г.