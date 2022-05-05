Правительство выделит почти 13 млрд рублей на замену отопления в Сибири

Ранее пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Хакасии сообщила изданию, что в большей степени воздух загрязняет рост частного жилого сектора с печным отоплением. Проблема в том, что при выделении участков земли власти не предусматривают возможность подключить дома к централизованному отоплению, отметили в министерстве. Также загрязняют воздух транспорт и деятельность промышленных предприятий.