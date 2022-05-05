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Общество

Правительство выделит почти 13 млрд рублей на замену отопления в Сибири

Ведомости

Правительство выделит из федерального бюджета 12,9 млрд руб. на замену печного отопления в частных домах на альтернативные виды топлива. Системы отопления поменяют в Омске, Красноярске, Чите и Новокузнецке, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Субсидии из бюджета пойдут на покупку, установку и монтаж внутридомового газового или электрического оборудования, приборов учета и систем отопления для граждан.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Хакасии сообщила изданию, что в большей степени воздух загрязняет рост частного жилого сектора с печным отоплением. Проблема в том, что при выделении участков земли власти не предусматривают возможность подключить дома к централизованному отоплению, отметили в министерстве. Также загрязняют воздух транспорт и деятельность промышленных предприятий.

В проект «Чистый воздух» входят 12 городов России с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Цель проекта — снизить объем выбросов загрязняющих веществ в воздух в этих городах на 22% по сравнению с 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных