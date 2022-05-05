В Казахстане переименовали акцию «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертного полка» пройдет в казахстанском Алматы 9 мая под названием «Батырларға тағзым» – «Поклонимся героям», сообщил Sputnik-Казахстан со ссылкой на брифинг региональной службы коммуникаций Алматы с представителями общественных организаций.
Шествие пройдет по традиционному маршруту – от Парка культуры и отдыха до монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев и завершится возложением цветов к Вечному огню. Сбор участников запланирован на 9 часов у входа в Парк культуры.
На брифинге председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров призвал участников не политизировать шествие и не устраивать провокаций.
«9 мая – это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», – отметил Абдушкуров.
Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Сергей Макаров сообщал, что в Казахстане, наравне с США, Великобританией и Ирландией, запретили шествие. 13 апреля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана сообщили, что республика не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году.