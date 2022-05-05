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В Казахстане переименовали акцию «Бессмертный полк»

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Акция «Бессмертного полка» пройдет в казахстанском Алматы 9 мая под названием «Батырларға тағзым» – «Поклонимся героям», сообщил Sputnik-Казахстан со ссылкой на брифинг региональной службы коммуникаций Алматы с представителями общественных организаций.

Шествие пройдет по традиционному маршруту – от Парка культуры и отдыха до монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев и завершится возложением цветов к Вечному огню. Сбор участников запланирован на 9 часов у входа в Парк культуры.

На брифинге председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров призвал участников не политизировать шествие и не устраивать провокаций.

«9 мая – это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», – отметил Абдушкуров.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Сергей Макаров сообщал, что в Казахстане, наравне с США, Великобританией и Ирландией, запретили шествие. 13 апреля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана сообщили, что республика не планирует проводить парад ко Дню Победы в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных