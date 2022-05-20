Правительство согласовало законопроект о создании единого фонда соцстрахования

Вопрос объединения ПФР и ФСС к 2023 г. в декабре 2021 г. обсуждался Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в январе 2022 г. Министерство труда и соцзащиты подтвердило желание создать единый фонд. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить работу в данном направлении.