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Общество

Правительство согласовало законопроект о создании единого фонда соцстрахования

Ведомости

Правительство России передало в Госдуму законопроект о создании единого фонда пенсионного и социального страхования, сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве напомнили, что изменения предполагают установление единого тарифа, а все взносы будут осуществляться единым платежом. 72,8% от взноса будет направляться на пенсионное страхование, 8,9% – на социальное страхование, 18,3% – на медицинское.

«Объединение функций фондов пенсионного и социального страхования сделает получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме», – отметили в правительстве.

Учредителем социального фонда станет правительство, в наблюдательный совет новой структуры войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Правительство планирует обеспечить готовность фонда к работе к 1 января 2023 г.

Вопрос объединения ПФР и ФСС к 2023 г. в декабре 2021 г. обсуждался Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в январе 2022 г. Министерство труда и соцзащиты подтвердило желание создать единый фонд. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить работу в данном направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных