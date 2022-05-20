Правительство согласовало законопроект о создании единого фонда соцстрахования
Правительство России передало в Госдуму законопроект о создании единого фонда пенсионного и социального страхования, сообщила пресс-служба кабмина.
В правительстве напомнили, что изменения предполагают установление единого тарифа, а все взносы будут осуществляться единым платежом. 72,8% от взноса будет направляться на пенсионное страхование, 8,9% – на социальное страхование, 18,3% – на медицинское.
«Объединение функций фондов пенсионного и социального страхования сделает получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан. Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме», – отметили в правительстве.
Учредителем социального фонда станет правительство, в наблюдательный совет новой структуры войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.
Правительство планирует обеспечить готовность фонда к работе к 1 января 2023 г.
Вопрос объединения ПФР и ФСС к 2023 г. в декабре 2021 г. обсуждался Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в январе 2022 г. Министерство труда и соцзащиты подтвердило желание создать единый фонд. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить работу в данном направлении.