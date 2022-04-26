Мишустин поручил ускорить объединение фондов пенсионного и социального страхования
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить работу по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования, сообщает пресс-служба правительства. Правовая работа единого фонда должна быть обеспечена к началу 2023 г.
«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом. По задумке правительства, объединение фондов позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.
Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.
В январе Минтруд подтвердил планы по объединению и рассказал о введении единой цифровой платформы для администрирования выплат, единого тарифа, единого окна для обращения за мерами поддержки на портале госуслуг и единого контакт-центра для консультирования россиян по мерам поддержки.