Газета
Экономика

Мишустин поручил ускорить объединение фондов пенсионного и социального страхования

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить работу по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования, сообщает пресс-служба правительства. Правовая работа единого фонда должна быть обеспечена к началу 2023 г.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом. По задумке правительства, объединение фондов позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.

В январе Минтруд подтвердил планы по объединению и рассказал о введении единой цифровой платформы для администрирования выплат, единого тарифа, единого окна для обращения за мерами поддержки на портале госуслуг и единого контакт-центра для консультирования россиян по мерам поддержки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных