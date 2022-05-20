В России почти 3,9 млн человек страдают расстройствами психики

В середине марта «Коммерсантъ» сообщил, что в период с 28 февраля по 6 марта в России было продано 577 600 упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб. – показатели выросли в 3 и 4,4 раза в годовом выражении, а спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем на препараты в целом. Спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты вырос на 88% и 34,7% в годовом выражении, до 3,3 млн и 347 000 упаковок соответственно.