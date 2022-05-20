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В России почти 3,9 млн человек страдают расстройствами психики

Ведомости

Около 3,9 млн человек в России страдают психическими расстройствами, рассказала на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Светлана Шпорт, передают «РИА Новости».

По ее словам, на диспансерном наблюдении 1,4 млн человек, они разделяются на пять групп, в том числе на тех, кто страдает тяжелыми психическими расстройствами и склонен к общественно опасным действиям, а также тех, кто уже совершал правонарушения.

В середине марта «Коммерсантъ» сообщил, что в период с 28 февраля по 6 марта в России было продано 577 600 упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб. – показатели выросли в 3 и 4,4 раза в годовом выражении, а спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем на препараты в целом. Спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты вырос на 88% и 34,7% в годовом выражении, до 3,3 млн и 347 000 упаковок соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных