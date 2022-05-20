Аналитики назвали российские регионы, где чаще принимают антидепрессанты

В исследовании говорится, что реже всего препараты от депрессии принимают в Тыве и Чечне: в Тыве такие лекарства принимает примерно 1 из 172 человек, а в Чечне — 1 из 120. Третье место занял Ненецкий автономный округ: в этом регионе от депрессии лечится 1 из 70 жителей. Аналитики отметили, что в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 000 участников, из них 438 производителей.