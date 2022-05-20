Аналитики назвали российские регионы, где чаще принимают антидепрессанты
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области чаще других принимают антидепрессанты, сообщил РБК со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак». По данным аналитиков, от депрессии лечится каждый восьмой житель Москвы, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — каждый девятый. В топ-5 также попали Калужская и Ростовская области.
В исследовании говорится, что реже всего препараты от депрессии принимают в Тыве и Чечне: в Тыве такие лекарства принимает примерно 1 из 172 человек, а в Чечне — 1 из 120. Третье место занял Ненецкий автономный округ: в этом регионе от депрессии лечится 1 из 70 жителей. Аналитики отметили, что в системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 000 участников, из них 438 производителей.
Согласно опросу сервиса «Доктор рядом» и hh.ru, каждый второй россиянин пожаловался на повышение стресса. Из результатов их исследования следует, что 69% россиян заявили, что уровень их стресса вырос, 52% отметили, что стали больше нервничать, а у 17% опрошенных вырос уровень тревоги, «но не критично». Одновременно увеличилось количество россиян, которые хотят пойти к психологу: с февраля по март показатель вырос на 23%.
Больше всего испытывают тревогу жители Нижнего Новгорода – 90% опрошенных. Также часто испытывают тревогу жители Казани – 73%, Москвы – 72%, Санкт-Петербурга и Новосибирска – по 71%, Самары – 69%.