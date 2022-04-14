Каждый второй россиянин пожаловался на повышение стресса
69% россиян заявили, что уровень их стресса вырос, 52% отметили, что стали больше нервничать, а у 17% опрошенных вырос уровень тревоги, «но не критично», сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Доктор рядом» и hh.ru. Опрос проводился на основе данных пользователей двух сервисов, точное количество участников опроса не указано.
Аналитики отметили, что одновременно увеличилось количество россиян, которые хотят пойти к психологу: с февраля по март показатель вырос на 23%. В 2021 г. количество желающих обратиться к психологу за месяц росло на 3%. Уже обратились к психологу за консультацией 21% опрошенных. Чаще всего это респонденты 14-22 и 22-28 лет – 23% и 24% соответственно.
Согласно результатам опроса, больше всего испытывают тревогу жители Нижнего Новгорода – 90% опрошенных. Также часто испытывают тревогу жители Казани – 73%, Москвы – 72%, Санкт-Петербурга и Новосибирска – по 71%, Самары – 69%.
В середине марта, по данным DSM Group, с 28 февраля по 6 марта российские аптеки продали 577 600 упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб. Показатели выросли в 3 и 4,4 раза в годовом выражении, а спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем на препараты в целом.