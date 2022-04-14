Каждый второй россиянин пожаловался на повышение стресса

Аналитики отметили, что одновременно увеличилось количество россиян, которые хотят пойти к психологу: с февраля по март показатель вырос на 23%. В 2021 г. количество желающих обратиться к психологу за месяц росло на 3%. Уже обратились к психологу за консультацией 21% опрошенных. Чаще всего это респонденты 14-22 и 22-28 лет – 23% и 24% соответственно.