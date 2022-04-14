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Общество

Каждый второй россиянин пожаловался на повышение стресса

Ведомости

69% россиян заявили, что уровень их стресса вырос, 52% отметили, что стали больше нервничать, а у 17% опрошенных вырос уровень тревоги, «но не критично», сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Доктор рядом» и hh.ru. Опрос проводился на основе данных пользователей двух сервисов, точное количество участников опроса не указано.

Аналитики отметили, что одновременно увеличилось количество россиян, которые хотят пойти к психологу: с февраля по март показатель вырос на 23%. В 2021 г. количество желающих обратиться к психологу за месяц росло на 3%. Уже обратились к психологу за консультацией 21% опрошенных. Чаще всего это респонденты 14-22 и 22-28 лет – 23% и 24% соответственно.

Согласно результатам опроса, больше всего испытывают тревогу жители Нижнего Новгорода – 90% опрошенных. Также часто испытывают тревогу жители Казани – 73%, Москвы – 72%, Санкт-Петербурга и Новосибирска – по 71%, Самары – 69%.

В середине марта, по данным DSM Group, с 28 февраля по 6 марта российские аптеки продали 577 600 упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб. Показатели выросли в 3 и 4,4 раза в годовом выражении, а спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем на препараты в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных