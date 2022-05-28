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Россияне будут получать визы в Индонезию в аэропортах

Ведомости

Граждане России с 30 мая смогут получать визу в Индонезию по прибытию, сообщает портал Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления. Власти островного государства обновили список стран, гражданам которых со следующей неделе можно будет получить однократную туристическую визу в аэропорту.

Помимо России в обновленный перечень стран вошли Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Сербия, Украина и Иордания. Всего список расшили до 72 государств. 

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Стоимость оформления туристической визы составляет около $35. Для ее получения необходимо предъявить паспорт со сроком действия не менее шести месяцев, билет обратно или в третью страну.  

По однократной визе турист может находиться на территории Индонезии 30 суток, также предусмотрено одно продление еще на месяц, отмечает портал. Переоформить туристическую визу на территории страны в визу другой категории, в том числе долгосрочную, по прибытии невозможно.

В начале апреля правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами, в том числе с Индонезией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных