Россияне будут получать визы в Индонезию в аэропортах
Граждане России с 30 мая смогут получать визу в Индонезию по прибытию, сообщает портал Bali.com со ссылкой на циркуляр иммиграционного управления. Власти островного государства обновили список стран, гражданам которых со следующей неделе можно будет получить однократную туристическую визу в аэропорту.
Помимо России в обновленный перечень стран вошли Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кувейт, Марокко, Египет, Оман, Перу, Сербия, Украина и Иордания. Всего список расшили до 72 государств.
Стоимость оформления туристической визы составляет около $35. Для ее получения необходимо предъявить паспорт со сроком действия не менее шести месяцев, билет обратно или в третью страну.
По однократной визе турист может находиться на территории Индонезии 30 суток, также предусмотрено одно продление еще на месяц, отмечает портал. Переоформить туристическую визу на территории страны в визу другой категории, в том числе долгосрочную, по прибытии невозможно.
В начале апреля правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами, в том числе с Индонезией.