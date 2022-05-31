«Тинькофф» сообщил о схеме мошенничества с продажей ответов на ЕГЭ

По словам вице-президента и руководителя «Центра экосистемной безопасности» Тинькофф Алексея Бакланова, мошенники используют дропов (людей, которые оформляют на себя банковские карты и продают их мошенникам), чтобы получить доступ к большому количеству карт для получения переводов. Обнаружить и закрыть такие каналы сложно, потому что жертвы редко обращаются в полицию или банк. Кроме того, в случае блокировки злоумышленники могут создать подобные каналы и использовать новые карты, также мошенники начали использовать биткоин-кошельки.