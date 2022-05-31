«Тинькофф» сообщил о схеме мошенничества с продажей ответов на ЕГЭ
«Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ. О том, что мошенники используют новую схему, рассказали два клиента "Тинькофф", они перевели 800 руб. по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы купить ответы на тесты, но услугу так и не получили», — сообщили в компании.
Специалисты компании с помощью системы, которая проверяет соцсети по маркерным словам, обнаружили более 30 каналов, в которых «продавали» ответы на ЕГЭ. Общее число подписчиков в этих каналах составляет более 1,5 млн. Аналитики отметили, что даже если треть пользователей решит «купить» ответы, суммы потерь будут исчисляться десятками миллионов рублей.
По словам вице-президента и руководителя «Центра экосистемной безопасности» Тинькофф Алексея Бакланова, мошенники используют дропов (людей, которые оформляют на себя банковские карты и продают их мошенникам), чтобы получить доступ к большому количеству карт для получения переводов. Обнаружить и закрыть такие каналы сложно, потому что жертвы редко обращаются в полицию или банк. Кроме того, в случае блокировки злоумышленники могут создать подобные каналы и использовать новые карты, также мошенники начали использовать биткоин-кошельки.