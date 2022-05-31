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Общество

«Тинькофф» сообщил о схеме мошенничества с продажей ответов на ЕГЭ

Ведомости

Несколько Telegram-каналов начали предлагать подписчикам купить ответы на ЕГЭ и ОГЭ, а после получения денег мошенники блокируют жертв, не прислав никакой информации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные «Тинькофф защиты».

«Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ. О том, что мошенники используют новую схему, рассказали два клиента "Тинькофф", они перевели 800 руб. по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы купить ответы на тесты, но услугу так и не получили», — сообщили в компании.

Специалисты компании с помощью системы, которая проверяет соцсети по маркерным словам, обнаружили более 30 каналов, в которых «продавали» ответы на ЕГЭ. Общее число подписчиков в этих каналах составляет более 1,5 млн. Аналитики отметили, что даже если треть пользователей решит «купить» ответы, суммы потерь будут исчисляться десятками миллионов рублей.

По словам вице-президента и руководителя «Центра экосистемной безопасности» Тинькофф Алексея Бакланова, мошенники используют дропов (людей, которые оформляют на себя банковские карты и продают их мошенникам), чтобы получить доступ к большому количеству карт для получения переводов. Обнаружить и закрыть такие каналы сложно, потому что жертвы редко обращаются в полицию или банк. Кроме того, в случае блокировки злоумышленники могут создать подобные каналы и использовать новые карты, также мошенники начали использовать биткоин-кошельки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных