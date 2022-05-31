В метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом и буквой V
В кассах московского метро начали продавать транспортные карты «Тройка» с российским чипом. Их можно отличить по букве V на задней стороне карты, написал дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
Пока в продажу поступила первая партия из 1000 «Троек» с российским чипом, в июне планируется поставка еще 200 000 карт, а к концу 2027 г. их число вырастет до 19 млн. В дептрансе заверили, что замена чипов никак не скажется на работе карт: «весь функционал останется прежним».
Раньше чипы закупали у нидерландской компании NXP, но поставки прекратились из-за санкций. Теперь же их поставляет совместное предприятие Московского метрополитена и компании «Микрон», 50% в котором принадлежит метро. До конца этого года СП планирует разработать более современный чип для транспортной и банковской сфер. «Он позволит нам внедрять еще больше удобных современных билетных решений для пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В конце марта стало известно, что метро Москвы может столкнуться с дефицитом чипов для транспортных карт «Тройка» производства NXP. После заявления властей США об экспортном контроле с целью отрезать Россию от полупроводников нидерландская компания заявила, что будет соблюдать новые правила. Тогда некоторые эксперты говорили, что карт «Тройка» в кассах метро хватит еще на два-три месяца.