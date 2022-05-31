В метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом и буквой V

Раньше чипы закупали у нидерландской компании NXP, но поставки прекратились из-за санкций. Теперь же их поставляет совместное предприятие Московского метрополитена и компании «Микрон», 50% в котором принадлежит метро. До конца этого года СП планирует разработать более современный чип для транспортной и банковской сфер. «Он позволит нам внедрять еще больше удобных современных билетных решений для пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.