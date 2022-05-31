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В метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом и буквой V

Ведомости

В кассах московского метро начали продавать транспортные карты «Тройка» с российским чипом. Их можно отличить по букве V на задней стороне карты, написал дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Пока в продажу поступила первая партия из 1000 «Троек» с российским чипом, в июне планируется поставка еще 200 000 карт, а к концу 2027 г. их число вырастет до 19 млн. В дептрансе заверили, что замена чипов никак не скажется на работе карт: «весь функционал останется прежним».

Раньше чипы закупали у нидерландской компании NXP, но поставки прекратились из-за санкций. Теперь же их поставляет совместное предприятие Московского метрополитена и компании «Микрон», 50% в котором принадлежит метро. До конца этого года СП планирует разработать более современный чип для транспортной и банковской сфер. «Он позволит нам внедрять еще больше удобных современных билетных решений для пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В конце марта стало известно, что метро Москвы может столкнуться с дефицитом чипов для транспортных карт «Тройка» производства NXP. После заявления властей США об экспортном контроле с целью отрезать Россию от полупроводников нидерландская компания заявила, что будет соблюдать новые правила. Тогда некоторые эксперты говорили, что карт «Тройка» в кассах метро хватит еще на два-три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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