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«Коммерсантъ» узнал о планах МЧС запустить «Безопасный город» на границе с Украиной

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МЧС России планирует запросить дополнительные 15 млрд руб. на запуск пилота системы «Безопасный город» в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее власти этих регионов сообщали об обстрелах со стороны Украины.

В систему входит специализированное ПО, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния. МЧС планирует запустить эту систему за 1,5 года.

Источник издания в МЧС рассказал, что в условиях спецоперации внедрение «Безопасного города» стало очень актуально, в том числе с учетом роста угроз диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. По его словам, система поможет минимизировать последствия угроз жителям регионов и гражданской инфраструктуре и обеспечить оперативное принятие решений. В министерстве отказались от комментариев.

Разработка системы «Безопасный город» началась в 2014 г., а к 2020 г. ее запустили 12 регионов. Тогда регионы выделили на этот проект более 16 млрд руб., а расходы на всю систему оценивались в 150 млрд руб. Позднее МЧС предложило модернизировать «Безопасный город» и интегрировать его в государственную информационную систему (ГИС), на что понадобится еще 97 млрд руб. до 2030 г. Минэкономразвития раскритиковало проект, и, по словам источника издания, выделение денег не одобрили. Теперь же министерство предлагает провести пилотный проект на приграничных территориях, чтобы показать его эффективность.

По словам источников издания, ключевой элемент системы — видеоаналитика с различными сценариями, однако большая часть из них еще разрабатывается. Собеседник издания, знакомый с ходом внедрения системы в регионах, отметил, что проект может поднять уровень безопасности в областях, потому что это будет рост с низкой базы. Директор центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам «Т1 Интеграции» Игорь Афонин добавил, что система не является гарантией предотвращения терактов и угроз: она только предоставляет часть нужной информации уполномоченным службам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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