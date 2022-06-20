«Коммерсантъ» узнал о планах МЧС запустить «Безопасный город» на границе с Украиной

Разработка системы «Безопасный город» началась в 2014 г., а к 2020 г. ее запустили 12 регионов. Тогда регионы выделили на этот проект более 16 млрд руб., а расходы на всю систему оценивались в 150 млрд руб. Позднее МЧС предложило модернизировать «Безопасный город» и интегрировать его в государственную информационную систему (ГИС), на что понадобится еще 97 млрд руб. до 2030 г. Минэкономразвития раскритиковало проект, и, по словам источника издания, выделение денег не одобрили. Теперь же министерство предлагает провести пилотный проект на приграничных территориях, чтобы показать его эффективность.