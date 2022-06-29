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Общество

В Госдуме предложили запретить продажу пластиковых пакетов и посуды на Байкале

Ведомости

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории запрещается розничная продажа одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов. Поправки предлагается внести в закон «Об охране озера Байкал».

Предлагается запретить продажу пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов. Предполагается, что перечень запрещенных к продаже и передаче товаров установит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

«В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера Байкал, обитающих там эндемиков и для здоровья человека», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Если законопроект будет принят, то новые нормы начнут применяться в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с 1 марта 2023 г., а в буферной — с 1 марта 2024 г.

Ранее в июне участники заседания рабочей группы по подготовке законодательной инициативы по предотвращению попадания частиц микропластика в Байкал рассказали, что инициативу нужно принимать как можно скорее. Основной проблемой остаются интересы бизнеса, которые могут быть нарушены в результате запрета на распространение пластиковой посуды и тары в центральной и буферной экологических зонах озера. «Весь пластик на Байкале привозной. Ограничения по распространению пластиковой посуды и тары нужно, но необходимо проработать вопрос с бизнесом, как быстро он готов адаптироваться», — заявил тогда руководитель проектного офиса «Сохранение озера Байкал» при Министерстве природных ресурсов и экологии Максим Стафеев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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