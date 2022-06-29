В Госдуме предложили запретить продажу пластиковых пакетов и посуды на Байкале
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории запрещается розничная продажа одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов. Поправки предлагается внести в закон «Об охране озера Байкал».
Предлагается запретить продажу пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов. Предполагается, что перечень запрещенных к продаже и передаче товаров установит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
«В связи с прогнозируемым увеличением внутреннего туристического потока, а также отсутствием механизмов утилизации пластика загрязнение берегов Байкала и его водотоков пластиковыми отходами будет только возрастать. Рост концентрации микропластика губителен для экосистемы озера Байкал, обитающих там эндемиков и для здоровья человека», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Если законопроект будет принят, то новые нормы начнут применяться в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с 1 марта 2023 г., а в буферной — с 1 марта 2024 г.
Ранее в июне участники заседания рабочей группы по подготовке законодательной инициативы по предотвращению попадания частиц микропластика в Байкал рассказали, что инициативу нужно принимать как можно скорее. Основной проблемой остаются интересы бизнеса, которые могут быть нарушены в результате запрета на распространение пластиковой посуды и тары в центральной и буферной экологических зонах озера. «Весь пластик на Байкале привозной. Ограничения по распространению пластиковой посуды и тары нужно, но необходимо проработать вопрос с бизнесом, как быстро он готов адаптироваться», — заявил тогда руководитель проектного офиса «Сохранение озера Байкал» при Министерстве природных ресурсов и экологии Максим Стафеев.