В Госдуме предложили запретить продажу пластиковых пакетов и посуды на Байкале

Ранее в июне участники заседания рабочей группы по подготовке законодательной инициативы по предотвращению попадания частиц микропластика в Байкал рассказали, что инициативу нужно принимать как можно скорее. Основной проблемой остаются интересы бизнеса, которые могут быть нарушены в результате запрета на распространение пластиковой посуды и тары в центральной и буферной экологических зонах озера. «Весь пластик на Байкале привозной. Ограничения по распространению пластиковой посуды и тары нужно, но необходимо проработать вопрос с бизнесом, как быстро он готов адаптироваться», — заявил тогда руководитель проектного офиса «Сохранение озера Байкал» при Министерстве природных ресурсов и экологии Максим Стафеев.