Режиссер Антон Яковлев назначен худруком театра имени Гоголя
Режиссер Антон Яковлев, сын актера Юрия Яковлева, назначен художественным руководителем театра имени Гоголя, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
В целом новые руководители назначены в нескольких столичных учреждениях культуры. Так, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан стал новым худруком театра «Школа современной пьесы», а за творческую часть в театре «Современник» будет отвечать художественный совет.
Кроме того, как добавили в департаменте, директором театра имени Гоголя стал Александр Бочарников, который до этого возглавлял Новосибирскую государственную филармонию. На должность директора «Современника» назначен театральный педагог Юрий Кравец.
«Три столичных театра возглавят не только хорошо известные театральной общественности, но и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств», — указано в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что кадровые решения происходят на фоне прекращения трудовых отношений и истечения трудовых договоров с прежним руководством культурных учреждений.