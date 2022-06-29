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Режиссер Антон Яковлев назначен худруком театра имени Гоголя

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Режиссер Антон Яковлев, сын актера Юрия Яковлева, назначен художественным руководителем театра имени Гоголя, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

В целом новые руководители назначены в нескольких столичных учреждениях культуры. Так, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан стал новым худруком театра «Школа современной пьесы», а за творческую часть в театре «Современник» будет отвечать художественный совет.

Кроме того, как добавили в департаменте, директором театра имени Гоголя стал Александр Бочарников, который до этого возглавлял Новосибирскую государственную филармонию. На должность директора «Современника» назначен театральный педагог Юрий Кравец.

«Три столичных театра возглавят не только хорошо известные театральной общественности, но и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств», — указано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что кадровые решения происходят на фоне прекращения трудовых отношений и истечения трудовых договоров с прежним руководством культурных учреждений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных