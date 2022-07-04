Генпрокуратура Узбекистана сообщила о 18 погибших в ходе беспорядков в Нукусе
Во время протестов в городе Нукус, столице автономной узбекской республики Каракалпакстан, погибли 18 человек, есть пострадавшие, сообщил в ходе брифинга прокурор отдела генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.
«В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм», — рассказал Маматов (цитата по «РИА Новости»). Пресс-секретарь нацгвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов ранее заявил, что в результате беспорядков пострадали 243 человека, 94 из них находятся в больницах.
2 июля в Нукусе прошли массовые митинги против поправок в Конституцию Узбекистана, в частности против предложения исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.
В тот же день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Каракалпакстан с предложением оставить положения о суверенитете Каракалпакстана и другие статьи Конституции страны, касающиеся республики, без изменений. Мирзиеев ввел в регионе режим чрезвычайного положения, сообщил «Интерфакс». 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. Каракалпакстан расположен на северо-западе Узбекистана и является самым большим регионом в составе страны.