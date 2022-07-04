Генпрокуратура Узбекистана сообщила о 18 погибших в ходе беспорядков в Нукусе

В тот же день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Каракалпакстан с предложением оставить положения о суверенитете Каракалпакстана и другие статьи Конституции страны, касающиеся республики, без изменений. Мирзиеев ввел в регионе режим чрезвычайного положения, сообщил «Интерфакс». 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. Каракалпакстан расположен на северо-западе Узбекистана и является самым большим регионом в составе страны.