Газета
Общество

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о 18 погибших в ходе беспорядков в Нукусе

Ведомости

Во время протестов в городе Нукус, столице автономной узбекской республики Каракалпакстан, погибли 18 человек, есть пострадавшие, сообщил в ходе брифинга прокурор отдела генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

«В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм», — рассказал Маматов (цитата по «РИА Новости»). Пресс-секретарь нацгвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов ранее заявил, что в результате беспорядков пострадали 243 человека, 94 из них находятся в больницах.

2 июля в Нукусе прошли массовые митинги против поправок в Конституцию Узбекистана, в частности против предложения исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

В тот же день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Каракалпакстан с предложением оставить положения о суверенитете Каракалпакстана и другие статьи Конституции страны, касающиеся республики, без изменений. Мирзиеев ввел в регионе режим чрезвычайного положения, сообщил «Интерфакс». 3 июля обстановка в регионе стабилизировалась. Каракалпакстан расположен на северо-западе Узбекистана и является самым большим регионом в составе страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных