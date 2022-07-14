В России появится сервис онлайн-доставки в формате «жесткого дискаунтера»
По его словам, с 14 июля у некоторых клиентов «Самоката» появится возможность закупать продукты в больших объемах через сервис «Выгодно», который будет добавлен в приложение как отдельная вкладка или вместо «Супермаркета».
«Выгодно» будет доставлять товары в течение дня, если заказ был оформлен до 10:00 утра, и на следующий день – если после. В ассортименте сервиса будет представлено 1000 единиц товара, которые можно будет купить мелким оптом: например, сливки объемом 500 мл набором шесть штук.
При этом ассортимент в сервисе «Выгодно» будет состоять преимущественно из товаров, которые долго хранятся: бытовая химия, детские товары, консервы и бакалея, а также заморозка. Скоропортящиеся продукты (мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты) будут составлять только 40% всего ассортимента.
Рожков также отметил, что для «Выгодно» разрабатывается собственная торговая марка, под которой в будущем будет выпускаться большая часть продукции. Под брендом «Самокат» сейчас производится 764 наименования продукции.
В «Самокате» считают, что продажа продукции в больших объемах и оптимизация логистики позволят сделать итоговую стоимость товаров ниже минимум на 25%, чем в магазинах «у дома» – «Пятерочке» или «Магните». Для реализации проекта «Самокат» открыл два даркстора (магазина-склада) в Москве и Санкт-Петербурге, площадь которых значительно превышает традиционную – 450 кв. м против 250 кв. м.
Сервис доставки «Самокат» был создан в 2018 г. бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишкиным. Основным акционером компании является совместное предприятие «Сбера» и VK, им принадлежит 85% акций. Сейчас они обсуждают разделение совместных активов между собой для дальнейшей перепродажи. По версии издания Forbes, «Самокат» может перейти «Сберу».
В I квартале 2022 г. выручка «Самоката» выросла год к году в 2,6 раза до 15,3 млрд руб., сообщала в своей отчетности VK. В январе-марте были приняты 28,6 млн заказов, максимум в день — 317 000. Сервис в 2,2 раза также нарастил количество магазинов-складов, на конец марта их было больше 1000.
Формат «жесткого дискаунтера» предполагает недорогое торговое оборудование, малое количество персонала, аскетичное устройство магазина, которые позволят минимизировать издержки и благодаря этому привлекать покупателей низкой стоимостью продукции и зарабатывать на обороте. Эталонным «жестким дискаунтером» считается немецкая сеть Aldi. Ее основатели сделали скупость во всем стратегией бизнеса. Среди принципов магазинов ритейлера – отсутствие витрин, продажи товаров в промышленной упаковке, тусклое освещение в магазине и обилие продуктов под собственной торговой маркой.
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