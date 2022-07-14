В России появится сервис онлайн-доставки в формате «жесткого дискаунтера»

В I квартале 2022 г. выручка «Самоката» выросла год к году в 2,6 раза до 15,3 млрд руб., сообщала в своей отчетности VK. В январе-марте были приняты 28,6 млн заказов, максимум в день — 317 000. Сервис в 2,2 раза также нарастил количество магазинов-складов, на конец марта их было больше 1000.