Песков заявил, что в России наблюдается тревожная динамика COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожным рост показателя заболеваемости коронавирусом. Однако, по его словам, такая динамика наблюдается и в других странах.
«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости».
При этом представитель президента РФ добавил, что тем, кто обеспокоен ситуацией, никто не запрещает брать инициативу в свои руки: носить маски, пользоваться антисептиками и др.
На вопрос о том, соблюдают ли сотрудники администрации президента масочный режим вне работы, Песков отметил, что каждый работник самостоятельно принимает решение по этому поводу. «Кто-то соблюдает, кто-то нет. Это право каждого человека», — пояснил пресс-секретарь. Песков уточнил, что рекомендации по защите от инфекции поступают не от Кремля, а от правительства и Роспотребнадзора.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако в Кремле масочный режим решили сохранить.
Последние четыре недели в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. 28 июля в стране было выявлено 11 515 случаев заражения. Показатель стал максимальным с 13 апреля. При этом ведомство не спешит вводить антиковидные ограничения обратно. В Роспотребнадзоре пояснили, что такого стремительного роста заболевших, как это было в январе этого года, не наблюдается.
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