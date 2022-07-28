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Песков заявил, что в России наблюдается тревожная динамика COVID-19

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожным рост показателя заболеваемости коронавирусом. Однако, по его словам, такая динамика наблюдается и в других странах.

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости». 

При этом представитель президента РФ добавил, что тем, кто обеспокоен ситуацией, никто не запрещает брать инициативу в свои руки: носить маски, пользоваться антисептиками и др. 

На вопрос о том, соблюдают ли сотрудники администрации президента масочный режим вне работы, Песков отметил, что каждый работник самостоятельно принимает решение по этому поводу. «Кто-то соблюдает, кто-то нет. Это право каждого человека», — пояснил пресс-секретарь. Песков уточнил, что рекомендации по защите от инфекции поступают не от Кремля, а от правительства и Роспотребнадзора. 

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако в Кремле масочный режим решили сохранить. 

Последние четыре недели в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. 28 июля в стране было выявлено 11 515 случаев заражения. Показатель стал максимальным с 13 апреля. При этом ведомство не спешит вводить антиковидные ограничения обратно. В Роспотребнадзоре пояснили, что такого стремительного роста заболевших, как это было в январе этого года, не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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