Песков заявил, что в России наблюдается тревожная динамика COVID-19

На вопрос о том, соблюдают ли сотрудники администрации президента масочный режим вне работы, Песков отметил, что каждый работник самостоятельно принимает решение по этому поводу. «Кто-то соблюдает, кто-то нет. Это право каждого человека», — пояснил пресс-секретарь. Песков уточнил, что рекомендации по защите от инфекции поступают не от Кремля, а от правительства и Роспотребнадзора.