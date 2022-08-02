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В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Ведомости

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за вспышки оспы обезьян, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Уточняется, что вакцинация будет проводиться на базе уже существующих клиник, которые были созданы во время пандемии COVID-19. В прошлом месяце власти Калифорнии обратились к федеральным властям с просьбой выдать больше лекарственных препаратов не только для людей с подтвержденными и вероятными случаями оспы, но и для тех, кто находится в группе риска. По данным властей, сейчас штат получил около 61 000 доз вакцин, из них 25 000 уже были использованы. 

Ранее режим ЧС ввели власти Нью-Йорка. По словам губернатора Кэти Хочул, каждый четвертый случай оспы обезьян приходится штат Нью-Йорк. Всего в штате было зафиксировано 1390 случаев, он лидирует по числу заражений. На втором месте — штат Калифорния (827). Всего в стране выявили 5811 зараженных, следует из данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент Джо Байден рассматривает возможность введения ЧС по всей стране в связи со вспышкой оспы обезьян. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных