В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Уточняется, что вакцинация будет проводиться на базе уже существующих клиник, которые были созданы во время пандемии COVID-19. В прошлом месяце власти Калифорнии обратились к федеральным властям с просьбой выдать больше лекарственных препаратов не только для людей с подтвержденными и вероятными случаями оспы, но и для тех, кто находится в группе риска. По данным властей, сейчас штат получил около 61 000 доз вакцин, из них 25 000 уже были использованы.