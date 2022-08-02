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Автомобилисты будут получать оповещения об отзыве машин через «Госуслуги»

Ведомости

Автомобилистов начнут оповещать об отзыве автомобилей через портал «Госуслуг», рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает официальный сайт Правительства.

«В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через "Госуслуги", когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на "Госуслугах", — заявил Шалаев.

Ранее стало известно, что в России отзовут 38 252 автомобиля Mercedes-Benz, проданных с 2004 по 2014 г., из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов. Уточняется, что под отзывную кампанию попали модели Mercedes-Benz GL (W164), Mercedes-Benz ML (W164) и минивэн R-Class (W251). На данных автомобилях в местах стыка усилителей тормозов образуется коррозия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных