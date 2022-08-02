Автомобилисты будут получать оповещения об отзыве машин через «Госуслуги»

«В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через "Госуслуги", когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на "Госуслугах", — заявил Шалаев.