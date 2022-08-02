Автомобилисты будут получать оповещения об отзыве машин через «Госуслуги»
Автомобилистов начнут оповещать об отзыве автомобилей через портал «Госуслуг», рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает официальный сайт Правительства.
«В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через "Госуслуги", когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на "Госуслугах", — заявил Шалаев.
Ранее стало известно, что в России отзовут 38 252 автомобиля Mercedes-Benz, проданных с 2004 по 2014 г., из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов. Уточняется, что под отзывную кампанию попали модели Mercedes-Benz GL (W164), Mercedes-Benz ML (W164) и минивэн R-Class (W251). На данных автомобилях в местах стыка усилителей тормозов образуется коррозия.
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