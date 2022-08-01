В России отзовут более 38 000 автомобилей Mercedes-Benz из-за проблем с тормозами

Отзывная кампания автомобилей марки Mercedes-Benz из-за коррозии усилителей тормозов была объявлена в США и Канаде еще в середине мая. Тогда под нее попали более 320 000 автомобилей, выпущенных с 2006 по 2012 г. Позже, в начале июня, компания объявила об отзыве почти 1 млн машин по всему миру по той же причине, о чем сообщало редакционное объединение RND со ссылкой на агентство DPA.