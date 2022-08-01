В России отзовут более 38 000 автомобилей Mercedes-Benz из-за проблем с тормозами
В России отзовут 38 252 автомобиля Mercedes-Benz, проданных с 2004 по 2014 г., из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов, сообщает Росстандарт. Уточняется, что под отзывную кампанию попали модели Mercedes-Benz GL (W164), Mercedes-Benz ML (W164) и минивэн R-Class (W251).
Дело в том, что на этих автомобилях в местах стыка усилителей тормозов образуется коррозия. «Вследствие длительного срока эксплуатации автомобиля и в связи с воздействием большого количества воды эта коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения», — отметили в Росстандарте. Иными словами, будет нарушена связь между педалью тормоза и тормозной системой, в результате чего водителю придется сильнее давить на педаль.
Чтобы проверить автомобиль и устранить возможную проблему, автовладельцам необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы по проверке и необходимой замене будут бесплатными для владельцев машин.
Отзывная кампания автомобилей марки Mercedes-Benz из-за коррозии усилителей тормозов была объявлена в США и Канаде еще в середине мая. Тогда под нее попали более 320 000 автомобилей, выпущенных с 2006 по 2012 г. Позже, в начале июня, компания объявила об отзыве почти 1 млн машин по всему миру по той же причине, о чем сообщало редакционное объединение RND со ссылкой на агентство DPA.
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