Газета
Авто

В России отзовут более 38 000 автомобилей Mercedes-Benz из-за проблем с тормозами

Ведомости

В России отзовут 38 252 автомобиля Mercedes-Benz, проданных с 2004 по 2014 г., из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов, сообщает Росстандарт. Уточняется, что под отзывную кампанию попали модели Mercedes-Benz GL (W164), Mercedes-Benz ML (W164) и минивэн R-Class (W251). 

Дело в том, что на этих автомобилях в местах стыка усилителей тормозов образуется коррозия. «Вследствие длительного срока эксплуатации автомобиля и в связи с воздействием большого количества воды эта коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения», — отметили в Росстандарте. Иными словами, будет нарушена связь между педалью тормоза и тормозной системой, в результате чего водителю придется сильнее давить на педаль. 

Чтобы проверить автомобиль и устранить возможную проблему, автовладельцам необходимо обратиться в ближайший официальный дилерский центр. Работы по проверке и необходимой замене будут бесплатными для владельцев машин. 

Отзывная кампания автомобилей марки Mercedes-Benz из-за коррозии усилителей тормозов была объявлена в США и Канаде еще в середине мая. Тогда под нее попали более 320 000 автомобилей, выпущенных с 2006 по 2012 г. Позже, в начале июня, компания объявила об отзыве почти 1 млн машин по всему миру по той же причине, о чем сообщало редакционное объединение RND со ссылкой на агентство DPA. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных