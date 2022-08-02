В Минобороны заявили об уничтожении до 250 иностранных наемников под Николаевом
Воздушно-космические силы России уничтожили до 250 наемников украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», – говорится в сообщении.
Кроме того, военные сообщили об уничтожении до 500 бойцов 92-й механизированной бригады ВСУ в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области, а также более 130 националистов 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. В результате нанесения ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины было уничтожено пять пунктов управления и живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах, добавили в Минобороны.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
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