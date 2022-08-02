В Минобороны заявили об уничтожении до 250 иностранных наемников под Николаевом

Кроме того, военные сообщили об уничтожении до 500 бойцов 92-й механизированной бригады ВСУ в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области, а также более 130 националистов 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. В результате нанесения ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины было уничтожено пять пунктов управления и живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах, добавили в Минобороны.