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В Минобороны заявили об уничтожении до 250 иностранных наемников под Николаевом

Ведомости

Воздушно-космические силы России уничтожили до 250 наемников украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили об уничтожении до 500 бойцов 92-й механизированной бригады ВСУ в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области, а также более 130 националистов 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. В результате нанесения ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины было уничтожено пять пунктов управления и живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах, добавили в Минобороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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