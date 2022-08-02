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Общество

Финляндия отказалась переходить с русского стандарта железных дорог на европейский

Ведомости

Правительство Финляндии отказалось от предложения Европейской комиссии (ЕК) о переходе с русского стандарта железнодорожной колеи на европейскую, сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики со ссылкой на главу ведомства Тимо Харакка.

Согласно предложению ЕК, новые железнодорожные соединения Финляндии должны быть построены с шириной рельсов европейского стандарта, который составляет 1435 мм. Также страна должна была составить план перехода существующей железнодорожной сети на европейские стандарты, за исключением тех мест, где это не оправдано по соображениям выгоды-затраты, говорится в сообщении.

«Финляндия не приемлет изменения ширины колеи, и я верю, что к нашему мнению прислушаются при дальнейшей подготовке. Совершенно очевидно, что необходимо учитывать особые условия Финляндии и сохранять ширину колеи. Ее изменение было бы невыгодно с финансовой точки зрения, но также было бы нецелесообразно с функциональной точки зрения», — говорит Харакк.

В данный момент железные дороги Финляндии соответствуют российским стандартам, ширина рельсов в них составляет 1524 мм. Такая ширина рельсов является основной на территории стран бывшего СССР, в том числе она используется в Финляндии и Монголии.

5 июля стало известно, что финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений. Компания перестала принимать поезда из России с 27 марта. Такое решение было принято в связи с санкциями против РЖД.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных