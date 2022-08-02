Финляндия отказалась переходить с русского стандарта железных дорог на европейский

«Финляндия не приемлет изменения ширины колеи, и я верю, что к нашему мнению прислушаются при дальнейшей подготовке. Совершенно очевидно, что необходимо учитывать особые условия Финляндии и сохранять ширину колеи. Ее изменение было бы невыгодно с финансовой точки зрения, но также было бы нецелесообразно с функциональной точки зрения», — говорит Харакк.