Финляндия не возобновит движение поездов Allegro на фоне снятия ковидных ограничений

С 27 марта координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии VR Transpoint объявила, что не будет принимать поезда из России, сообщал ТАСС. Руководитель VR Transpoint Мартти Коскинен пояснил, что в связи с санкциями в отношении РЖД продолжать восточное железнодорожное сообщение невозможно. Также государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group прекратил с 28 марта движение скоростных поездов Allegro, связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку РЖД попала в санкционный список ЕС. Как отмечал министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на родину.