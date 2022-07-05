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Финляндия не возобновит движение поездов Allegro на фоне снятия ковидных ограничений

Ведомости

Финский железнодорожный перевозчик VR не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro», – сказали в пресс-службе.

С 27 марта координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии VR Transpoint объявила, что не будет принимать поезда из России, сообщал ТАСС. Руководитель VR Transpoint Мартти Коскинен пояснил, что в связи с санкциями в отношении РЖД продолжать восточное железнодорожное сообщение невозможно. Также государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group прекратил с 28 марта движение скоростных поездов Allegro, связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку РЖД попала в санкционный список ЕС. Как отмечал министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на родину.

6 апреля VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил отменить с 15 июля эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд в страну, сообщили 4 июля в секретариате возглавлявшей оперштаб вице-премьера Татьяны Голиковой.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что в связи со снятием ограничений граждане России смогут посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию, для этого больше не потребуются «особые причины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных