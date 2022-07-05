Финляндия не возобновит движение поездов Allegro на фоне снятия ковидных ограничений
Финский железнодорожный перевозчик VR не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro», – сказали в пресс-службе.
С 27 марта координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии VR Transpoint объявила, что не будет принимать поезда из России, сообщал ТАСС. Руководитель VR Transpoint Мартти Коскинен пояснил, что в связи с санкциями в отношении РЖД продолжать восточное железнодорожное сообщение невозможно. Также государственный железнодорожный оператор Финляндии VR Group прекратил с 28 марта движение скоростных поездов Allegro, связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку РЖД попала в санкционный список ЕС. Как отмечал министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на родину.
6 апреля VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России.
Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил отменить с 15 июля эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд в страну, сообщили 4 июля в секретариате возглавлявшей оперштаб вице-премьера Татьяны Голиковой.
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что в связи со снятием ограничений граждане России смогут посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию, для этого больше не потребуются «особые причины».